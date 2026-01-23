Орловца будут судить за фиктивную прописку 189 иностранцев

Также житель Советского района Орла совершил кражу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делам, возбуждённым в отношении мужчины. Как пояснили в областном подразделении ведомства, в ближайшем будущем их рассмотрит Советский районный суд.

Известно, что орловец совершил 99 преступлений, предусмотренных статьей «фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания». Он уведомлял ответственные органы о прибытии иностранцев в его квартиру. Однако фактически у него не было даже намерения предоставлять им жильё.

Таким образом с февраля 2024 по май 2025 орловец фиктивно поставил на учёт 189 иностранных граждан.

Кроме того, в августе 2025 года обвиняемый пытался совершить кражу из магазина. Однако его задержали. Мужчина пытался вынести товаров на общую сумму около 6 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Орловской области пройдёт процесс над группой иностранцев из девяти человек. Предполагается, что они изготовили около 200 поддельных паспортов.

