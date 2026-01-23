Москвичи будут ремонтировать мусорные площадки в Орле

23.1.2026 | 7:26 ЖКХ, Новости

Объединенный муниципальный заказчик заключил соответствующий контракт.

ИА “Орелград”

Выполнение работ по устройству и ремонту контейнерных и бункерных площадок на территории Железнодорожного района города предварительно оценили в 2 млн рублей. В ходе запроса котировок цена контракта снизилась до 1,9 млн рублей. Победителем отбора признано ООО «Альянсстрой» (г. Москва). Срок исполнения контракта – 10 июня 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Работы планируют провести по следующим адресам:

  1. – ул. Железнодорожная, 30; (КГО)
  2. – ул. Черниговская, 2; (ТКО, КГО)
  3. – ул. Смоленская, 78; (ТКО)
  4. – ул. Новосильская, 52 – 1-я Курская; (ТКО)
  5. – ул. Абрамова Соколова, 96 – пер. Летний; (ТКО, КГО)
  6. – ул. Элеваторная – пр. Калинникова; (ТКО, КГО)
  7. – ул. Студенческая – ул. Белинского; (ТКО, КГО)
  8. – ул. Фомина, 103; (ТКО)
  9. – ул. Фомина, 103; (КГО)
  10. – ул. 1-я Курская, 155 (157); (ТКО)
  11. – ул. 1-я Курская, 179; (ТКО)
  12. – ул. ул. Прядильная, 116; (ТКО)
  13. – ул. Молдавская, 2. (ТКО)

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU