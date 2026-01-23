Москвичи будут ремонтировать мусорные площадки в Орле

Объединенный муниципальный заказчик заключил соответствующий контракт.

Выполнение работ по устройству и ремонту контейнерных и бункерных площадок на территории Железнодорожного района города предварительно оценили в 2 млн рублей. В ходе запроса котировок цена контракта снизилась до 1,9 млн рублей. Победителем отбора признано ООО «Альянсстрой» (г. Москва). Срок исполнения контракта – 10 июня 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Работы планируют провести по следующим адресам:

– ул. Железнодорожная, 30; (КГО) – ул. Черниговская, 2; (ТКО, КГО) – ул. Смоленская, 78; (ТКО) – ул. Новосильская, 52 – 1-я Курская; (ТКО) – ул. Абрамова Соколова, 96 – пер. Летний; (ТКО, КГО) – ул. Элеваторная – пр. Калинникова; (ТКО, КГО) – ул. Студенческая – ул. Белинского; (ТКО, КГО) – ул. Фомина, 103; (ТКО) – ул. Фомина, 103; (КГО) – ул. 1-я Курская, 155 (157); (ТКО) – ул. 1-я Курская, 179; (ТКО) – ул. ул. Прядильная, 116; (ТКО) – ул. Молдавская, 2. (ТКО)

ИА “Орелград”