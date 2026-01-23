Сфера водоснабжения просела почти на 30 процентов

Коммунальщики внесли вклад в снижение индекса промышленного производства.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-ноябрь 2025 года составил 95,7 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 96,3 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 260 миллиардов рублей, что составляет 99,7 процента к уровню января-ноября 2024 года. В том числе в обрабатывающих производствах показатель составил 237,1 миллиарда рублей, или 99,8 процента.

Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене правительства региона о социально-экономическом развитии Орловской области. Бросаются в глаза показатели работы сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Индекс промышленного производства в этом секторе за январь-ноябрь 2025 года составил всего 71,8 процента.

Для сравнения: индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых составил за отчетный период времени 95,9 процента, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 97,3 процента. Сообщается также, что объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-ноябрь 2025 года составил 38,713 миллиарда рублей, или 135,2 процента в действующих ценах и 122 процента в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2024 года.

В агропромышленной сфере, по предварительным данным официальной статистики, за три квартала 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 120,2 миллиарда рублей, или 106 процентов в действующих ценах и 93,8 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2024 года. На развитие экономики и социальной сферы Орловской области за три квартала 2025 года за счет всех источников финансирования было использовано 51,937 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 133,5 процента в действующих ценах и 119,7 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2024 года.

ИА «Орелград»