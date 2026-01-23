«Народный» проект канализации в Хардиково скорректируют

23.1.2026 | 6:30 ЖКХ, Новости

Соответствующий контракт подписан администрацией Орловского округа.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Подрядчика искали с помощью открытого аукциона. По окончании срока подачи заявок подана только одна. 21 января 2026 года подписан контракт с ООО «Экостройпроект» (г. Орел).  Цена – 10 млн рублей. Выполнение комплекса работ по корректировке проектной документации для строительства сетей водоотведения в деревне Хардиково должно быть завершено в декабре 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, в 2022 году Орловский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в защиту прав жителей деревни Хардиково.  Чиновников ОМО обязали организовать централизованное водоотведение в населенном пункте в соответствии с установленными требованиями. Администрация округа обжаловала решение районного суда, но апелляционная инстанция отклонила жалобу — решение осталось в силе. Примечательно, что жителями деревни Хардиково за счет собственных денежных средств был подготовлен проект организации водоотведения, который прошел государственную экспертизу.

ИА “Орелград”


