В 2026-м на Орловщине на жильё врачам заложили всего 10 миллионов

Об этом заявил исполняющий обязанности главы областного депзрава Константин Бобраков.

Заявление прозвучало на заседании профильного комитета областного совета. Озвученный параметр бюджета вызвал удивление у депутатов.

“Парламентарии уточнили: “Разве 10?”. Депутаты напомнили, что при формировании бюджета фракции предлагали направить на эти цели более крупную сумму. В свою очередь заместитель комитета Игорь Рыбаков отметил, что недостаточность финансирования спровоцирует отток медицинских специалистов”, – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Констатин Бобраков рассказал, что сейчас в департаменте прорабатывают механизм предоставления такой поддержки. Обобщается информация о жилищных потребностях работников здравоохранения, а также о типах и размерах самого жилья. Ожидается, что результаты этой работы будут представлены в течение первого квартала этого года.

ИА “Орелград”