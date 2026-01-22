В 2026-м на Орловщине на жильё врачам заложили всего 10 миллионов

22.1.2026 | 18:03 Важное, Медицина, Новости

Об этом заявил исполняющий обязанности главы областного депзрава Константин Бобраков.

Фото: ИА “Орелград”

Заявление прозвучало на заседании профильного комитета областного совета. Озвученный параметр бюджета вызвал удивление у депутатов.

“Парламентарии уточнили: “Разве 10?”. Депутаты напомнили, что при формировании бюджета фракции предлагали направить на эти цели более крупную сумму. В свою очередь заместитель комитета Игорь Рыбаков отметил, что недостаточность финансирования спровоцирует отток медицинских специалистов”, – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Констатин Бобраков рассказал, что сейчас в департаменте прорабатывают механизм предоставления такой поддержки. Обобщается информация о жилищных потребностях работников здравоохранения, а также о типах и размерах самого жилья. Ожидается, что результаты этой работы будут представлены в течение первого квартала этого года.

ИА “Орелград”


