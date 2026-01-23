Орловцы помолятся перед иконой из сгоревшего храма

Ей уже около 130 лет.

Как рассказали в Орловской митрополии, икона «Скоропослушница» была написана на Афоне примерно в 1890-х годах. Образ создали в местном монастыре великомученика, целителя Пантелеймона.

Как она появилась в Орле — не известно. Однако такие иконы всегда входили в число почитаемых.

Образ хранился в Орле в Вознесенской церкви. Этот храм был последним образцом деревянной православной архитектуры в нашей области. Церковь находилась на Афанасьевском кладбище. В 1996-м году она сгорела, но икона уцелела.

Молебен состоится в Орле в Вознесенском храме (на 1-й Курской, 93). Начало в 10 часов.

Для православных этот образ — напоминание о том, что Богоматерь готова помочь им всегда.

