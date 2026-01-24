Орловцам гарантировали бесплатную медицинскую помощь

24.1.2026

Соответствующую программу утвердил губернатор Андрей Клычков.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области принята губернатором Андреем Клычковым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ появился в целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области. Органам местного самоуправления губернатор рекомендовал обеспечить создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с установленной программой.

Общий объем ее финансирования в 2026 году превысит 18 миллиардов рублей. Расчет был произведен по средним нормативам объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания, как в расчете на 1 жителя в год, так и по территориальной программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние подушевые нормативы финансирования за счет областного бюджета, в расчете на 1 жителя, в 2026 году составляют – 6233 рубля, в 2027 году – 3 691,81 рубля, в 2028 году – 3 731,67 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования, в расчете на 1 застрахованное лицо: в 2026 году – 22 924,3 рубля, в 2027 году – 24 761,6 рубля, в 2028 году – 26 579,8 рубля.

Впрочем, для граждан медицина останется бесплатной. Большая часть средств будет израсходована по линии ТФОМС. Кроме того, финансирование предусматривает обеспечение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности. Для этого в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи программой может устанавливаться объем медицинской помощи с учетом использования телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи.

Также утвержден реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Орловской области и условия оказания ожидания медицинской помощи. Например, сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики и участковыми педиатрами не должны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию, а сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. Согласно программе время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова при удаленности вызова не более 15 км. При удаленности вызова более 15 километров время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 километров.

