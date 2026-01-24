Орловцам гарантировали бесплатную медицинскую помощь

Соответствующую программу утвердил губернатор Андрей Клычков.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области принята губернатором Андреем Клычковым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ появился в целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области. Органам местного самоуправления губернатор рекомендовал обеспечить создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с установленной программой.

Общий объем ее финансирования в 2026 году превысит 18 миллиардов рублей. Расчет был произведен по средним нормативам объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания, как в расчете на 1 жителя в год, так и по территориальной программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние подушевые нормативы финансирования за счет областного бюджета, в расчете на 1 жителя, в 2026 году составляют – 6233 рубля, в 2027 году – 3 691,81 рубля, в 2028 году – 3 731,67 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования, в расчете на 1 застрахованное лицо: в 2026 году – 22 924,3 рубля, в 2027 году – 24 761,6 рубля, в 2028 году – 26 579,8 рубля.

Впрочем, для граждан медицина останется бесплатной. Большая часть средств будет израсходована по линии ТФОМС. Кроме того, финансирование предусматривает обеспечение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности. Для этого в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи программой может устанавливаться объем медицинской помощи с учетом использования телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи.

Также утвержден реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Орловской области и условия оказания ожидания медицинской помощи. Например, сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики и участковыми педиатрами не должны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию, а сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. Согласно программе время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова при удаленности вызова не более 15 км. При удаленности вызова более 15 километров время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 километров.

ИА «Орелград»