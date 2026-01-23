В воскресенье в Орле вспомнят о Высоцком

25 января — день рождения барда.

В этот день в 15:00 в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится концерт «Я вышел ростом и лицом…», посвящённый памятной дате.

Мероприятие организует Клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль».

На вечере прозвучат различные песни, написанные Высоцким, а также посвящённые ему. Также зрители увидят музыкальные и театральные миниатюры по произведениям барда. Уделят время и авторским сочинениям участников концерта.

Также библиотекой подготовлена выставка музыкальной и нотной литературы «Колея эта – только моя». На ней будут представлены сборники стихов Высоцкого, книги о нём, а также нотные сборники, где собраны лучшие песни.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»