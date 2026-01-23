Прокуратура призвала к ответу «Почту России»

23.1.2026 | 16:06 Закон и порядок, Новости

Клиенту не возвращали деньги, ошибочно переведённые постороннему человеку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Нарушение зафиксировали в Глазуновском районе. В ведомство обратился местный житель.

Ранее он пытался перевести деньги адресату через отделение «Почты», расположенное в районном центре. Однако сотрудники совершили ошибку и послали деньги не тому человеку.

После этого орловец так и не смог «по-хорошему» вернуть свои средства и обратился в прокуратуру. Ведомство внесло представление главе орловского управления «Почты России».

На данный момент нарушения устранены. Денежные средства возвращены заявителю.

ИА «Орелград»


