Прокуратура призвала к ответу «Почту России»

Клиенту не возвращали деньги, ошибочно переведённые постороннему человеку.

Нарушение зафиксировали в Глазуновском районе. В ведомство обратился местный житель.

Ранее он пытался перевести деньги адресату через отделение «Почты», расположенное в районном центре. Однако сотрудники совершили ошибку и послали деньги не тому человеку.

После этого орловец так и не смог «по-хорошему» вернуть свои средства и обратился в прокуратуру. Ведомство внесло представление главе орловского управления «Почты России».

На данный момент нарушения устранены. Денежные средства возвращены заявителю.

ИА «Орелград»