В Орловской области отменен режим чрезвычайной ситуации в АПК

Решение об этом приняло правительство региона.

Правительство Орловской области признало утратившим силу собственное постановление от 24 ноября 2025 года № 762 «О введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории Орловской области». Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях поддержания нормативной правовой базы региона в актуальном состоянии. Но основная причина заключается в том, что исчезли основания, по которым вводился режим ЧС.

Напомним, что он был введен в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Орловской области, сложившейся в результате опасного агрометеорологического явления – переувлажнения почвы. Впервые это явление было зафиксировано на территории региона 10 октября 2025 года. Оно привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур.

По данным Орелстата, площадь посева озимых на зерно и зеленый корм к началу ноября 2025 года в Орловской области составила 284,7 тысячи га, или на 10,8 тысячи га меньше значения предыдущего года. Зябь на ту же дату была поднята на площади 259,2 тысячи га, что составляло всего 73 процента к показателю 2024 года. Режим ЧС в АПК правительство ввело с 24 ноября 2025 года на всей территории Орловской области для органов управления и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обстановку, сложившуюся на территории Орловской области, обусловленную неблагоприятными погодными условиями, приведшими к возникновению опасного агрометеорологического явления – переувлажнения почвы, тогда официально признали чрезвычайной ситуацией регионального характера. Руководить работами по ликвидации чрезвычайной ситуации правительство поручило региональному департаменту сельского хозяйства.

Главам Орловского муниципального округа, городских округов и муниципальных районов было рекомендовано обеспечить реализацию мер, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации и снижение последствий чрезвычайной ситуации, в рамках полномочий, а также организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации. Теперь все это утратило силу.

Тем временем депутаты Орловского облсовета заслушали доклад руководителя департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой. На заседании профильного комитета она сообщила, что общий объем государственной поддержки АПК в прошлом году составил 1,1 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств — 545,4 миллиона рублей — была направлена на поддержку приоритетных направлений и развитие малых форм хозяйствования.

«На вопрос депутата Виктора Макарова о конкретной сумме, направленной на развитие малых форм хозяйствования, руководитель департамента ответила, что 76,5 миллионов рублей было предоставлено в виде четырех грантов на развитие семейных ферм, а 10 миллионов рублей составили гранты на развитие материально-технической базы кооперативов. Отдельно было упомянуто о 12 грантах для начинающих фермеров. На 2026 год уже заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в объеме 1,27 миллиарда рублей», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета.

ИА «Орелград»