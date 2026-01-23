Сегодня на Орловщине простятся с актёром Андреем Кураковым

Он погиб в ходе специальной военной операции.

Андрей Кураков родился в 1978 году в Орловском районе. Учился в Орловском институте культуры и искусства на актёра. Затем, в 1999-м году, пришёл работать в театр «Свободное пространство».

Здесь орловец проработал пять лет. Он участвовал в спектаклях «Доктора!!!» (по Чехову), «Много шума из ничего» (по пьесе Шекспира) и многих других.

Прощание начнётся сегодня, 23 января, в 11 часов под Орлом в посёлке Стрелецком в местном православном храме. Об этом сообщили в «Свободном пространстве».

ИА «Орелград»