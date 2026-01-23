Орловец взыскал с чиновников убытки

Спор администрации и гражданина рассмотрел районный суд.

Болховский районный суд рассмотрел иск местного жителя к администрации Болховского района. Причем данный процесс стал логическим продолжением другого судебного процесса. Болховчанин указал в иске, что в 2023 году в суд на него подала администрация города Болхова. Она просила о признании недействительными договоров купли-продажи двух земельных участков, заключенных в том же 2023 году между гражданином и администрацией Болховского района. Гражданин заплатил за купленную землю 335 000 рублей.

Но оказалось, что администрация Болховского района не имела права торговать той землей – администрация города Болхова доказала это в суде и добилась своего. Ее исковые требования были удовлетворены, сделки признали недействительными, землю вернули властям, но денег покупателю не вернули. И вот теперь он потребовал вернуть ему деньги через суд, причем пытался на этом еще и заработать. Ведь купленную землю он мог, например, затем с выгодой перепродать.

«В ходе судебного разбирательства проведена судебная экспертиза, согласно которой рыночная стоимость земельных участков составляет 310 000 рублей и 849 000 рублей, – сообщила пресс-служба Болховского районного суда. – С учетом проведенного исследования гражданин просил взыскать в его пользу убытки, являющейся покупной ценой изъятых земельных участков, в размере 335 000 рублей, убытки в виде разницы между покупной ценой изъятых земельных участков и текущей рыночной стоимостью земельных участков в размере 824 000 рублей».

Представитель администрации Болховского района с исковыми требованиями согласилась лишь частично. Чиновники были готовы по решению суда выплатить гражданину только 335 000 рублей, то есть так называемую покупную цену изъятых земельных участков. А требования о возмещении «дополнительной стоимости» земли чиновники сочли необоснованными.

Прежде всего, суд установил факт причинения районной администрацией гражданину убытков, причем данный факт суд расценил как неосновательное обогащение администрации Болховского района за счет гражданина. Но учел суд и позицию ответчика. В результате исковые требования были удовлетворены частично. Суд обязал администрацию вернуть гражданину деньги, которые он заплатил за впоследствии изъятую у него землю.

Кроме того, администрация должна выплатить проценты, набежавшие на покупную цену за прошедшие годы. Речь идет о процентах за пользование чужими денежными средствами, которые назначаются при признании факта неосновательного обогащения. Их сумму суд оценил в 82 570 рублей. Также администрации, как проигравшей стороне, придется возместить расходы на проведение экспертизы в размере 8850 рублей и расходы по оплате государственной пошлины. Но во взыскании разницы между покупной и рыночной цены участков суд истцу отказал.

ИА «Орелград»