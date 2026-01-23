Стали известны новые расценки на электроэнергию

Тарифы на свет подросли.

Вступил в силу приказ департамента государственного регулирования цен и тарифов «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области». Как сообщил производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс, этим приказом установлены тарифы на электрическую мощность по группам потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток на первое и второе полугодия 2026 года в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления.

«Так, одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в пределах социальной нормы потребления на первое полугодие 2026 года составляет 4,23 руб/кВт*ч, на второе полугодие 2026 года – 5,31 руб/кВт*ч. Также приведены понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию (мощность)», – сообщили аналитики.

В силу вступил и другой приказ этого же департамента. В соответствии с ним изменения внесены в приказ об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Орловской области. В частности, чиновники скорректировали тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2026 и 2027 годы. Так, одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, на второе полугодие 2026 года увеличен с 1,00894 руб/кВт*ч до 1,60529 руб/кВт*ч.

«Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, на первое полугодие 2026 года тариф уменьшен с 0,95549 руб/кВт*ч до 0,95058 руб/кВт*ч, на второе полугодие 2026 года увеличен с 1,01569 руб/кВт*ч до 1,60364 руб/кВт*ч», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»