В честь 460-летия Орла проведут фестиваль

В Орловской области стартует фестиваль народного творчества «Крылатый город над Окой». Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, он посвящен 460-летию со дня основания города Орла и Году единства народов России, объявленному в России указом президента Владимира Путина. Мероприятие проводится во взаимодействии и при поддержке регионального департамента культуры.

Одной из его задач является обогащение репертуара произведениями отечественной классики, яркими образцами народного творчества, а также произведениями орловских авторов – песнями о городе Орле, композициями по мотивам местных легенд, были и сказаний. Первый этап конкурса продлится по 28 февраля 2026 года в формате смотров концертных выступлений среди любительских коллективов муниципальных образований Орловской области. То есть он пройдет в районных и городских учреждениях культуры.

Второй этап – зональный. Всего организаторы предусмотрели восемь зон, смотр участников в которых будет производиться по графику: с 1 марта по 30 апреля 2026 года. Право выступить на зональном этапе получат победители районных и городских смотров. На этом этапе они должны будут представить членам жюри программу концерта от своего района или города. Третий этап пройдет в один день – 31 мая в Орле будет дан гала-концерт с награждением участников фестиваля. В обязательном порядке в нем примут участие любительские творческие коллективы, имеющие звание «Народный» и «Образцовый».

В целом к участию приглашаются любительские творческие коллективы и отдельные исполнители Орловской области. Жанровая направленность разнообразна. Принять участие в фестивале могут академические и народные хоры, вокальные ансамбли и ансамбли русской песни, этнографические и фольклорные группы, певцы-любители, коллективы классического, народного, бального, эстрадного танцев, исполнители сольного танца, оркестры и ансамбли русских народных инструментов, духовые оркестры и ансамбли.

Также будут допущены исполнители на различных музыкальных инструментах, вокально-инструментальные и эстрадные ансамбли, чтецы (но их выступления не должны превышать 3-х минут), исполнители в оригинальном и цирковом жанрах. Возраст участников не ограничен. Требования к программе просты: тема концерта должна быть посвящена 460-летию со дня основания города Орла, малой родине и Году единства народов России. Композиция концерта – свободная.

В репертуар могут быть включены музыкальные и поэтические произведения русской классики, сочинения современных отечественных композиторов, обработки танцев и русских народных песен, в том числе русские народные песни Орловской области, музыкальные и поэтические сочинения авторов Орловщины. Обязательно в конкурсной программе должны присутствовать номера, отражающие традиционную русскую культуру и национальную культуру народов, проживающих на территории России и Орловской области.

