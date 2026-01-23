Около 200 правонарушений помогли пресечь видеокамеры

В региональном Управлении МВД оценили работу «безопасного города».

В 2025 году по программе «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» на мероприятия в сфере профилактики правонарушений было потрачено 3,233 миллиона рублей. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов, где заместитель начальника УМВД России по Орловской области Виталий Власов доложил о работе ведомства в 2025 году.

«Он отметил, что уровень преступности в регионе снизился. Общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 11,5 процента (до 6613). Уровень преступности составил 963,7 на 100 тысяч населения, что соответствует среднему показателю по Центральному федеральному округу и значительно ниже общероссийского», – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Из доклада также следует, что повышенное внимание уделялось вопросам развертывания правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

«В рамках программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2020-2025 годы» на эти цели было освоено 16,4 миллиона рублей, – говорится в докладе. – Установлено 32 видеокамеры на новых объектах и заменены на современные модели еще четыре видеокамеры, смонтировано около 10 километров оптоволоконных линий связи».

Кроме того, в рамках указанной программы в прошлом году было приобретено специализированное программное обеспечение для 25 видеокамер. Оно предназначено для распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств. В настоящее время только в городе Орле правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя 302 видеокамеры. Из них 210 стоят на обслуживании казенного учреждения Орловской области «Орелтранссигнал», а оставшиеся 92 видеокамеры стоят на балансе муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

«К серверу распознавания лиц подключено 52 видеокамеры, – следует из информации УМВД. – Навигационными системами позиционирования подвижных объектов оборудовано 115 единиц автотранспорта сотрудников полиции, для доступа к ведомственным информационным ресурсам подразделения полиции оснащены 235 планшетными компьютерами. В других районах области в местах с массовым пребыванием граждан используется 669 видеокамер. С помощью указанных технических средств пресечено 208 административных правонарушений в общественных местах».

ИА «Орелград»