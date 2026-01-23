В Ливнах расследуют гибель девушки и парня

23.1.2026 | 16:15 Криминал, Новости

Оба случая произошли в один день.

Ливны. Улица Мира. Фото: yandex.ru/maps (иллюстративное)

О них сообщает издание «Уездный город Ливны».

Тело девушки нашли в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Мира. По данным СМИ, она погибла насильственной смертью.

«Спустя некоторое время на железнодорожных путях нашли обезглавленное тело молодого человека», – пишет издание.

По предварительной информации, погибшая — 36-летняя местная жительница. В роковой день она пришла на улицу Мира в гости. Там находилась «большая компания».

Погибшему мужчине 31 год. Он также входил в данную «компанию». Предположительно, он оказался под поездом случайно, а не намеренно.

ИА «Орелград»


