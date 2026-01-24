Во Мценске придумали, как наполнить бюджет

План роста доходности утвердили городские власти.

Администрация Мценска утвердила «План мероприятий по росту доходного потенциала и (или) по оптимизации расходов бюджета города Мценска на 2026 год». Как следует из преамбулы документа, подписан он в целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета города. План, прежде всего, предусматривает проведение оценки эффективности налоговых расходов и пониженных ставок по налогам, установленных на территории города Мценска. Власти хотят понять, насколько целесообразно дальнейшее применение таких преференций.

Также план предусматривает обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета и своевременное проведение мероприятий по недопущению возникновения задолженности по неналоговым доходам. В последнем случае от структурных подразделений администрации ожидают активизации претензионно-исковой работы с должниками вплоть до принудительного взыскания задолженности в бюджет города Мценска.

Также предполагается работа межведомственной комиссии с организациями и индивидуальными предпринимателями по недопущению роста задолженности по налоговым доходам перед бюджетом и погашению имеющейся задолженности. Чиновникам предписано активно взаимодействовать с налоговиками и службой судебных приставов «по вопросам повышения собираемости налоговых доходов». Еще одним источником доходов должна стать реализация в полном объеме прогнозного плана приватизации муниципального имущества

Также на 2026 год запланировано проведение инвентаризации земельных участков и выявление объектов налогообложения, по которым не проведена кадастровая оценка. В городе обещают ужесточить контроль за эффективным использованием имущества бюджетными учреждениями, в том числе сдаваемого в аренду. Интересно, что план предусматривает и «рассмотрение вопроса о приостановке выделения средств на расходы, не являющиеся обязательными для исполнения за счет средств бюджета города Мценска».

К слову, основные характеристики бюджета города Мценска на 2026 год таковы: общий объем доходов составляет 1,744 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – 1,273 миллиарда рублей; общий объем расходов – 1,782 миллиарда рублей. Бюджет на текущий год местные парламентарии утвердили с дефицитом в сумме 37,204 миллиона рублей.

ИА «Орелград»