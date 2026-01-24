Орловская область засудила город Орел за ремонт дорог

Областная субсидия была освоена не полностью.

Любопытный процесс провел региональный арбитражный суд. В открытом судебном заседании он рассмотрел дело по исковому заявлению субъекта Российской Федерации, то есть самой Орловской области в лице администрации губернатора к муниципальному образованию «Город Орел» в лице администрации города Орла. Областные власти просили суд о взыскании за счет казны города Орла более чем 10 миллионов рублей. Участие в споре в качестве третьих лиц приняли профильные департаменты областного правительства и подразделения мэрии областного центра.

Как следует из материалов дела, в феврале 2023 года областной департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ заключил с администрацией Орла соглашение о предоставлении из областного бюджета целевой субсидии. Средства были предназначены на поддержку дорожного хозяйства областной столицы, а именно на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета городу Орлу в рамках соглашения, составлял 381,62 миллиона рублей. Соглашением было закреплено, что муниципальное образование обязано обеспечить достижение значения результатов использования субсидии и соблюдение сроков их достижения. То есть, в соглашении были указаны сроки проведения работ и соответствующие суммы. Также стороны договорились, что в случае недостижения целевых показателей неосвоенная часть субсидии должна быть возвращена в бюджет региона.

Из иска следовало, что муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2023 года были допущены нарушения обязательств по достижению значения результатов использования субсидии по 19 дорогам (подрядчики выполнили работы не в полном объеме), а также по проектированию строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла».

В связи с недостижением значений результатов использования субсидии, департамент в феврале 2024 года направил в адрес мэра города Орла требования о возврате средств субсидии. Но претензия областных властей была оставлена мэрией без удовлетворения. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению и постановил взыскать с администрации Орла в пользу Орловской области 10,288 миллиона рублей за неисполнение условий соглашения.

ИА “Орелград”