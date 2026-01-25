В Орловской области будут развивать автотуризм

Областные власти гарантировали поддержку в данном направлении.

Правительство региона утвердило программу по развитию автомобильного туризма на территории Орловской области. Решение принято во исполнение перечня поручений по итогам совещания с членами правительства страны, в целях обеспечения выполнения мероприятий по реализации «Концепции развития автомобильного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». Департамент по проектам развития территорий Орловской области определен ответственным исполнителем новой программы.

Целями заявлены: создание условий для комплексного развития автомобильного туризма, комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам и условий для строительства и развития сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры, обеспечение доступа к местам и объектам туристского показа, повышение качества предоставляемых услуг, в том числе на объектах в составе многофункциональных зон дорожного сервиса. Планируется повышение качества обслуживания участников дорожного движения и модернизация дорожной инфраструктуры в местах непосредственной близости к туристским объектам.

По итогам реализации программы ожидается увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов, а также увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года. «Программа является важным инструментом для стимулирования социально-экономического роста Орловской области и направлена на комплексное развитие инфраструктуры, улучшение качества услуг и создание комфортных условий для автотуристов», – говорится в документе.

Реализация программы позволит создать условия для увеличения притока туристов, что в свою очередь будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и повышению доходов местного населения. Авторы программы подчеркивают, что Орловская область удобна для создания, развития и функционирования автомобильных маршрутов: короткие переезды между точками интереса, высокая плотность сельских поселений и богатая сеть региональных дорог делают регион удобным для «кольцевых» автопутешествий и маршрутных линий выходного дня.

Главная магистраль, формирующая транзитный автопоток через Орловскую область, – это федеральная трасса М-2 «Крым». По ней идет основной поток с юга и юго-запада в направлении Москвы и других регионов. Кроме того, через Орловскую область проходят федеральные автодороги Р-119 (Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов) и Р-120 (Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь), а также ряд дорог регионального значения.

Расстояние от Орла до Москвы составляет всего 360 км, что делает Орловщину удобной целью короткого уикенд-тура из Москвы (всего 4-5 часов езды), а также остановкой на дальних автомобильных маршрутах между центральными и северо-западными регионами. К тому же у региона есть свои бренды, например, «Бирюзовое кольцо России», которое объединяет древние города и исторические поселения Орловщины.

«Этот бренд позволяет познакомить российских и иностранных туристов с самобытными памятниками истории и культуры Орловской области, стародавними народными промыслами, запоминающимися природными красотами, – считают областные власти. – Орел, будучи литературной столицей России, тесно связан с литературным наследием».

ИА «Орелград»