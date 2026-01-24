Неправомерные закупки вскрыли во Мценске

Информация об этом была направлена в Мценскую межрайонную прокуратуру.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности за 2024 год. Также был проведен аудит в сфере закупок при реализации указанной деятельности. Объектом контроля стало муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Мценска и административно-хозяйственная служба администрации города Мценска».

Проверяемый период охватил весь 2024 год, в течение которого МКУ «ЕДДС города Мценска и АХС администрации города Мценска» поочередно возглавляли два директора. Аудиторы насчитали почти два десятка нарушений. Например, по мнению КСП, сумма неправомерных закупок учреждения в 2024 году составила 1,135 миллиона рублей. Речь идет о закупках у единственного поставщика. Федеральный закон №44-ФЗ гласит, что закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей.

При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 2 миллиона рублей или не должен превышать 10 процентов совокупного годового объема закупок заказчика. Во внутреннем приказе самого учреждения тоже указано, что годовой объем закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ не должен превышать 2 миллиона рублей. Но из отчета КСП следует, что в 2024 году допустимый предел закупок у единственного поставщика учреждением был превышен на те самые 1,135 миллиона рублей.

Информация о результатах контрольного мероприятия уже направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и в Мценский городской Совет народных депутатов. Представления об устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц направлены не только в проверенное учреждение, но и в адрес управления по муниципальному имуществу и финансового управления администрации города Мценска.

