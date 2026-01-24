На Орловщине произошло 60 несчастных случаев с тяжелым исходом

В Орле обсудили ситуацию с производственным травматизмом.

Тематический круглый стол прошел в рамках выездного заседания комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям Орловского облсовета народных депутатов. Мероприятие прошло на базе Федерации профсоюзов Орловской области. Его провел заместитель председателя областного Совета Владислав Числов.

«Сегодня одной из приоритетных задач государства является создание здоровых и безопасных условий для хорошо организованного и высокопроизводительного труда российских граждан, обеспечивающего достойную заработную плату, современное социальное страхование, цитирует Владислава Числова пресс-служба облсовета. – Безопасный и здоровый труд является таким же важнейшим элементом в оценке деятельности организаций, предприятий, как прибыль, себестоимость, производительность труда, количество и качество оказываемых услуг».

Один из докладов представила заместитель руководителя Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях Екатерина Ершова. Она сообщила, что в 2025 году на территории Орловской области произошло 60 несчастных случаев с тяжелым исходом, расследовано 54 несчастных случая. Из них: два групповых несчастных случая; 34 несчастных случая со смертельным исходом; 18 несчастных случаев с тяжелым исходом.

«Из общего количества расследованных несчастных случаев 28 связаны с производством, из них: два групповых, восемь – со смертельным исходом, 18 – с тяжелым исходом, – сообщили в межрегиональной инспекции труда. – Из общего количества расследованных несчастных случаев 26 несчастных случаев не связаны с производством (смерть вследствие общего заболевания), 17 несчастных случаев из них в организациях, зарегистрированных на территории Орловской области».

Согласно ведомственной статистике в 2025 году в орловских организациях произошло 24 и расследовано 19 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями: два групповых несчастных случая, пять – со смертельным исходом, 12 – с тяжелым исходом. Наибольшее количество ЧП было зафиксировано в сфере обрабатывающих производств и сельского хозяйства – по восемь несчастных случаев.

В инспекции труда также подсчитали, что в результате транспортных происшествий произошло восемь несчастных случаев, падения пострадавших с высоты – пять несчастных случаев, воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей и т.д. – четыре несчастных случая, воздействия экстремальных температур и других природных факторов – один несчастный случай, воздействия дыма, огня и пламени – один несчастный случай.

ИА «Орелград»