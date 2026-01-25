Клычков набрал команду для борьбы с бюрократией

Группа займется вопросами снижения бюрократической нагрузки в сфере образования.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации процессов по снижению бюрократической нагрузки в сфере образования в Орловской области. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях минимизации бюрократической нагрузки на образовательные организации региона и их педагогических работников. Новый коллегиальный орган возглавил Алексей Берестов, заместитель губернатора по социальной политике.

Всего в состав группы включено 19 человек. Среди них есть не только чиновники, в том числе муниципального уровня, но и представители самой сферы образования – Орловского техникума агротехнологий и транспорта, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 комбинированного вида», Орловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Мезенского педагогического колледжа и др.

Как следует из постановления губернатора, межведомственная рабочая группа является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов власти разного уровня и образовательных организаций. К числу ее основных задач отнесены организация и координация мероприятий для выработки и принятия решений по вопросам снижения бюрократической нагрузки, в том числе рассмотрение и подготовка согласованных предложений по совершенствованию нормативной правовой и методической базы.

Члены группы будут в постоянном режиме анализировать сложившуюся в регионе практику по снижению бюрократической нагрузки в сфере образования. Для реализации поставленных задач новый орган получил право рассматривать на своих заседаниях информацию, поступающую в региональный департамент образования, в том числе о фактах поступления в образовательные организации неправомерных запросов от органов власти.

Группа вправе направлять чиновникам разного уровня запросы, приглашать их на свои заседания, равно как экспертов и специалистов, направлять своих представителей для участия в мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся снижения бюрократической нагрузки в сфере образования, вносить в правительство Орловской области соответствующие предложения в указанной сфере. Основной формой деятельности рабочей группы станут ее заседания, которые будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

ИА “Орелград”