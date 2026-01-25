Орловчанка убила мужа на глазах у изумленного гостя

Стали известны подробности кровавой трагедии в Коротыше.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жительницы Ливенского района, которая в мае 2025 года на глазах у гостя зарезала своего сожителя. Ранее эта же гражданка получила приговор за злостное уклонение от уплаты алиментов. По совокупности приговоров, ей назначили окончательное наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.

Как следует из текста приговора, сожители не вели здоровый образ жизни, злоупотребляли спиртным, из-за чего между ними регулярно вспыхивали ссора. Одна из них закончилась трагически. В тот день в гости к семье пришел приятель. Вместе они распивали спиртные напитки. Около шести часов утра наступила развязка. Между сожителями произошел очередной словесный конфликт.

Мужчина стал оскорблять и выражаться нецензурной бранью в адрес своей любимой, а также в адрес ее близких родственников. Оскорбления посыпались на мать женщины и ее детей. В ответ она схватила «нож хозяйственно-бытового назначения» и со значительной силой нанесла сожителю, стоящему напротив нее в кухне, один удар в область грудной клетки слева. Клинок угодил в сердце, мужчина скончался на месте преступления.

Ставший свидетелем расправы знакомый позднее выступил в суде, подтвердив, что женщина убила сожителя из-за оскорблений. Свою вину она признала частично и все время повторяла, что умысла на убийство у нее не было, а ударила ножом она его потому, что «он ее достал». Показания свидетелей и полученные следствием доказательства подтвердили вину женщины именно в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти человеку.

ИА “Орелград”