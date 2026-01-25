Сотню нарушений вскрыли в Ивановском доме-интернате

Большинство из них носят технический характер.

Обнародованы результаты плановой выездной проверки, проведенной главным контрольным управлением губернатора Орловской области. О ее проведении ранее распорядилась администрация губернатора и правительства региона. Ревизоры посетили бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Ивановский специальный дом-интернат». В рамках мероприятий по внутреннему финансовому контролю они проверили соблюдение домом-интернатом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Закупки были проверены за период с 1 июня 2022 года по 2 июня 2025 года. В результате плановой выездной проверки было выявлено около сотни нарушений, все они нашли отражение в отчете. Но большинство нарушений оказались типовыми. Например, в 83 контрактах и договорах, заключенных учреждением в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ, не была не указана информация о том, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Соответственно, в отчете говорится о 83 таких нарушениях, поскольку отдельным нарушением были признаны недостатки по каждому контракту.

Аналогичным способом были вскрыты еще 89 нарушений – в 89 контрактах не был указан идентификационный код закупки. Также ревизоры установили, что в нарушение части 7 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ план-график закупок на 2025 год Ивановский специальный дом-интернат утвердил и разместил в единой информационной системе с опозданием на 11 рабочих дней. К тому же учреждение заключило пять договоров, которые не были предусмотрены планом-графиком закупок на 2025 год.

В одном случае вопросы возникли к отклонению заявки претендента на участие в электронном аукционе на право охраны объектов дома-интерната. В двух случаях были установлены расхождения в датах окончания исполнения контрактов – даты, указанные в извещениях о проведении электронных аукционов, не соответствовали датам, указанным в проектах договоров. А при проведении электронного аукциона по закупке мягкого инвентаря организаторы «запутались» с размером обеспечения исполнения контракта.

Были выявлены и другие нарушения, с отчетом можно ознакомиться – он в открытом доступе опубликован на сайте областного правительства. По итогам проверки руководству Ивановского специального дома-интерната было выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена в прокуратуру Орловской области для сведения.

ИА “Орелград”