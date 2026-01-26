Охрана областной администрации обойдется в девять миллионов рублей

Областные власти объявили тендер на оказание услуг военизированной охраны.

В роли организатора торгов и заказчика услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности выступает бюджетное учреждение «Облхозэксплуатация». Оно ищет подрядчика на оказание услуг по военизированной охране здания администрации Орловской области. Напомним, оно находится в Орле, на площади Ленина. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 9,13 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета региона.

В проекте контракта под военизированной охраной подразумевается «предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраняемом объекте, направленных на нарушение установленного внутри объектового режима и незаконное завладение имуществом». Действие контракта будет рассчитано на период с 1 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Всего в здании областной администрации действуют пять постов охраны, два из которых хорошо известны местным жителям.

Пост № 1 расположен на центральном входе в здание, но через этот вход зайти в здание может далеко не каждый. «Простого смертного» через него в администрацию не впустят, для граждан и прочих посетителей без специального статуса и «корочек» предусмотрен боковой вход, где расположен пост № 2. Там же находится бюро пропусков – чтобы пройти в здание, посетителю потребуется оформить пропуск.

Проектом контракта предусмотрен ряд обязательных требований. Так, охранник должен иметь служебное удостоверение, подтверждающее его правовой статус, быть одетым в специальную форменную одежду. Обязательно аккуратное ношение формы. Запрещается «допускать ношение отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой, ношение специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения».

Здание администрации области охраняется в круглосуточном режиме. Охранники должны при себе иметь боевое оружие и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, рации и мобильники, ручные металлодетекторы, электрические фонари и специальные средства отечественного производства, используемые в охранной деятельности: наручники, резиновую дубинку и т.д. К выполнению обязанностей по охране здания обладминистрации запрещено привлекать стажеров.

