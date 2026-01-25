Суд признал недействительными три контракта на «поставку света»

В интересах граждан выступила прокуратура Орловской области.

Первый заместитель прокурора Орловской области, старший советник юстиции Юрий Пахолков выиграл судебный процесс, в котором он выступал в интересах Орловской области (в лице департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости). Иск был подан к бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания населения Новодеревеньковского района» и компании «Орловский энергосбыт», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии. Прокурор просил о признании недействительными трех государственных контрактов на поставку электроэнергии – в части определения размера платы за поставленную электрическую энергию.

По мнению прокуратуры, по спорным контрактам образовалась переплата – исковые требования были мотивированы «неверным установлением при заключении контрактов применимого тарифа, неверными расчетами за полученную энергию». Энергетики возражали против удовлетворения требований, в письменной позиции указав на оспоримость сделок и применение срока исковой давности – 1 год к таким сделкам. Кроме того, они представили дополнительные соглашения к спорным контрактам об их изменении с учетом применимого тарифа и просили в удовлетворении исковых требований отказать.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд Орловской области установил, что спорные контракты были заключены в 2023 и 2024 годах. Объектом энергоснабжения по ним выступало здание Дома ветеранов, расположенное в Новодеревеньковском районе. Это учреждение не является коммерческой организацией. Основной целью его деятельности является уход за пожилыми людьми с обеспечением проживания, предоставлением им социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и прочих услуг.

Прокуратура посчитала, что тариф на электроэнергию был применен неправильно. Получатели социальной услуги, то есть постояльцы Дома ветеранов, оплачивают все расходы, связанные с их содержанием, в том числе производят оплату всех коммунальных услуг, поставленных в Дом ветеранов. Весь объем потребленной электроэнергии используется «для целей обеспечения условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Следовательно, при расчете стоимости коммунальных услуг, поставленных в жилое здание Дома ветеранов, должен был быть применен тариф для потребителей, приравненных к категории «население». Однако, по мнению истца, был выбран более дорогой тариф.

Суд постановил исковые требования удовлетворить. Он признал недействительными три государственных контрактов на поставку электроэнергии в части определения размера платы за поставленную мощность исходя из нерегулируемых цен. И постановил применить последствия недействительности сделки, то есть энергетиков обязали произвести перерасчет. Прокуратура в своем иске оценила переплату в 648 тысяч рублей, но суд четкую сумму в своем решении не указал. Отметим, что на решение орловского арбитража может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

