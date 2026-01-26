На Орловщине проверили ещё шесть межмуниципальных маршрутов

26.1.2026 | 15:44 Новости, Транспорт

Проверки проводил «Организатор перевозок».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Известно, что мероприятия проходили 22 января. Были изучены маршруты

  • №293 «Орёл – Лысовка»,
  • №352 «Знаменка – Автовокзал – Хардиково (через Северный рынок)»,
  • №353 «Знаменка (улица Берёзовая) – Завод «Дормаш»»,
  • №354 «Знаменка – ИЗБК»,
  • №457 «Знаменка – Мезенский педагогический колледж»,
  • №482 «Знаменка – Стальной Конь».

Ревизоры находились на промежуточном остановочном пункте «Знаменская застава» (на границе Орла и Орловского муниципального округа). Их интересовали автобусы, которые следовали в областной центр.

Установлено, что средний интервал движения автобусов составил четыре минуты. Максимальная наполняемость транспорта – 70%.

ИА «Орелград»


