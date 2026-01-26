Орловчанка «отбилась» от полиции с помощью газа

Женщина распылила баллончик прямо в салоне служебного автомобиля.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия к представителям власти, находящимся при исполнении должностных обязанностей). В пресс-службе суда уточнили, что данная гражданка ранее была неоднократно судима. Вот и на этот раз правоохранители заподозрили ее в совершении кражи.

Сотрудники полиции должны были по поручению следователя доставить ее в отделение полиции для проведения оперативных мероприятий. Они отправились по месту жительства гражданки и встретили ее во дворе дома, в котором она проживает. Женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские подошли к ней и представились, предъявили свои служебные удостоверения. Затем женщине было предложено проехать с ними в отдел внутренних дел, и она ответила согласием.

Однако уже в служебном автомобиле нетрезвая рецидивистка повела себя агрессивно. Когда машина остановилась «на светофоре», гражданка достала из своей сумочки газовый баллончик и распылила его прямо в салоне, при этом целилась в лицо одному из полицейских. Затем она выскочила из служебного автомобиля и пустилась наутек. Убежать ей не удалось – второй полицейский ее догнал. Правда, и ему в лицо женщина прыснула из баллончика, но вскоре была задержана.

«В результате действий подсудимой оперуполномоченные получили химические ожоги глаз, – информирует пресс-служба Заводского районного суда. – В судебном заседании подсудимая вину признала. Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 1 года 1 месяца принудительных работ, с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда».

ИА «Орелград»