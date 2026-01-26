«Орелводоканал» помог МУП «ТТП», мэрии и учреждениям образования

Некоторые детали помощи всплыли в ходе плановой проверки предприятия.

Отчет о плановой выездной проверке муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» представила администрация города Орла. Ее провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. Проверка касалась финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 и 2024 годы, а также за три квартала 2025 года. Ревизоры установили, что в проверяемом периоде предприятие работало с прибылью.

«Наибольший удельный вес в структуре прибыли составила плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения», – отмечено в отчете. В то же время от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению у предприятия сложился убыток.

Отмечают ревизоры и тот факт, что дебиторская задолженность предприятия в 2023 и в 2024 годах снизилась, но за первое полугодие 2025 года выросла. Кредиторская задолженность в 2023 году и в 2024 году, наоборот, увеличилась, а в первом полугодии 2025 года снизилась. В рамках проверки был проведен анализ ликвидности и платежеспособности водоканала.

Он показал, что за 2023 – первое полугодие 2025 года баланс предприятия не был абсолютно ликвидным. Ревизоры объясняют это так: наличные средства, то есть оборотный капитал, у предприятия в дефиците и нет возможности в полной мере исполнять свои обязательства перед кредиторами. Из этого был сделан вывод о том, что финансовое состояние предприятия ухудшается. Вот тут и были выявлены любопытные факты.

«Несмотря на ухудшение финансового состояния предприятие оказывало материальную поддержку МУП «Трамвайно-тролейбусное предприятие» города Орла и выступало поручителем перед Управлением ФНС России по Орловской области в части обязанности оплаты страховых взносов, налогов на имущество, на доходы физических лиц и пени 37 муниципальных бюджетных образовательных учреждений и структурных подразделений администрации города Орла, – следует из отчета контрольно-ревизионного отдела. – С целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в адрес генерального директора предприятия направлено представление».

ИА «Орелград»