Орловчанка получила лекарство после жалобы в СКР

Женщина-инвалид не обеспечивалась препарат по льготе вовремя.
В Информационный центр Следственного Комитета России обратилась её мать, жительница города Ливны.
Отметим, что женщина, которая нуждалась в лекарстве, является инвалидом первой группы. Орловчанка страдает от онкологического заболевания.
Глава орловского управления Александр Полшаков поручил провести проверку. В её рамках был принят комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав женщины. В результате её всё же обеспечили препаратами.
Напомним, что помимо федерального Информационного центра СКР действует и региональный. Любой житель области может обратиться за решением своих проблем и туда.
Ранее в депздраве рассказали о новых подходах к решению наболевших проблем с льготными лекарствами.
ИА «Орелград»