Орловчанка получила лекарство после жалобы в СКР

Женщина-инвалид не обеспечивалась препарат по льготе вовремя.

В Информационный центр Следственного Комитета России обратилась её мать, жительница города Ливны.

Отметим, что женщина, которая нуждалась в лекарстве, является инвалидом первой группы. Орловчанка страдает от онкологического заболевания.

Глава орловского управления Александр Полшаков поручил провести проверку. В её рамках был принят комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав женщины. В результате её всё же обеспечили препаратами.

Напомним, что помимо федерального Информационного центра СКР действует и региональный. Любой житель области может обратиться за решением своих проблем и туда.

Ранее в депздраве рассказали о новых подходах к решению наболевших проблем с льготными лекарствами.

ИА «Орелград»