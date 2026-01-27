Орловскому госуниверситету потребовался Haval Dargo Premium

Окажет услуги финансовой аренды транспортного средства ООО «Сбербанк Лизинг».

Извещение и документация о проведении закупки утверждены и.о. ректора Павлом Меркуловым 26 января.

Цену договора определили методом анализа рынка. Наиболее выгодное коммерческое предложение сделало ООО «Сбербанк Лизинг». Цена на оказание услуг финансовой аренды транспортного средства Haval Dargo 2,0 АТ 4 WD (192 л.с.) Premium – 4 437 979, 19 руб. Полноприводный универсал с автоматической коробкой передач ОГУ должен получить в течение 14 рабочих дней. Срок лизинга составляет три года. Ежемесячный платеж около 113 тысяч рублей.

Машина 2025 года выпуска. Назначение и применение предмета лизинга – представительстве поездки, указано в документации, опубликованной в ЕИС «Закупки». Там же приведены технические характеристики, эксплуатационные показатели и прочее.

Максимальная скорость — 180 км/ч, расход топлива в городе — 12 литров (на 100 км). Интерьер и оборудование: стальная накладка на пороги, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой, мультимедийная система с 12,3‑дюймовым цветным сенсорным дисплеем, аудиосистема с 10 динамиками (включая сабвуфер). Сиденья с отделкой натуральной кожей/алькантарой с перфорацией, электрорегулировкой и поясничной поддержкой, вентиляцией первого ряда. Панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника с сенсором, хромированная окантовка дверей, внедорожный дизайн бамперов, решетки радиатора и расширителей колесных арок.

ИА “Орелград”