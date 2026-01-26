Роспотребнадзор отсудил для орловцев полтора миллиона рублей

Ведомство отчиталось о работе в сфере защиты прав потребителей.

В 2025 году по результатам рассмотрения обращений гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в пределах установленной компетенции было дано 3123 разъяснения и оказана помощь в составлении 98 претензий о приобретении товара ненадлежащего качества. Об это сообщило Управление Роспотребнадзора Орловской области, отчитавшееся о результатах своей деятельности в сфере защиты прав потребителей.

«По вопросам, не относящимся к компетенции органов Роспотребнадзора, перенаправлено в соответствии с подведомственностью в другие органы исполнительной власти 627 обращений, – добавили в ведомстве. – Основанием для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий стали 32 обращения. По фактам, изложенным в жалобах, в отношении хозяйствующих субъектов составлено 40 административных материалов. По результатам рассмотрения обращений граждан объявлено 282 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований».

Традиционно сотрудники Роспотребнадзора помогали орловцам отстаивать свои права в судебных инстанциях. Так, в защиту их прав потребителей в суды в прошлом году было подано 79 исковых заявлений. И в большинстве случаев исковые требования были удовлетворены. В целом по итогам судебных процессов, в которых принимали участие сотрудники Роспотребнадзора, в пользу потребителей было присуждено более 1,5 миллиона рублей, из которых чуть более 200 тысяч рублей составило взыскание в пользу потребителей компенсации морального вреда.

В целом в минувшем году в региональное Управление Роспотребнадзора обратились 3970 граждан, или на 15 процентов меньше, чем было в 2024 году. На каждые 10 тысяч жителей региона пришлось в среднем по 57 обращений, в этом отношении активность орловцев снизилась, так как в 2024 году показатель составлял 68 обращений. Орловцев интересовали вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия (1811 обращений, или 45,6 процента от их общего количества) и защиты прав потребителей (2116 обращений, или 54,4 процента).

«Анализ структуры обращений граждан показал, что в сфере защиты прав потребителей в 2025 году наибольшая их часть по-прежнему связана с приобретением товаров ненадлежащего качества – 1088 обращений, или 51,4 процента (в 2024 году – 1134) и некачественным оказанием услуг связи – 289 обращений, или 13,6 процента (в 2024 году – 241), – сообщает орловский Роспотребнадзор. – Все обращения рассмотрены в срок. На контроле на 31.12.2025 остались 90 обращений».

ИА «Орелград»