Орловский технологический техникум реорганизуют

Основные цели его деятельности и наименование будут сохранены.

Соответствующее распоряжение издала временно исполняющая обязанности губернатора Орловской области Ирина Патронова. Она постановила реорганизовать бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский технологический техникум» путем присоединения к нему бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Покровский техникум». Из преамбулы документа следует, что принят он «в целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской области».

Кроме того, причинами реорганизации названы необходимость повышения качества услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств. Отмечается также, что документ принят на основании положительного заключения комиссии, которая оценивала возможные последствия принятия решения о реорганизации, получается, сразу двух техникумов, один из которых исчезнет как самостоятельная единица.

Ирина Патронова распорядилась сохранить основные цели деятельности и наименование Орловского технологического техникума. «Покровский техникум» станет его филиалом. Функции и полномочия учредителя в отношении реорганизуемого учреждения от имени Орловской области возложены на департамент образования, которому предписано в срок до 1 марта 2026 года произвести организационно-правовые мероприятия по реорганизации БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» и установленном порядке внести изменения в его устав.

За передачу имущества «Покровского техникума» реорганизуемому учреждению отвечает региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Ему же поручено внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

К слову, в конце 2025 года Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по сохранению и развитию системы дополнительного образования детей. Как сообщала по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, основной акцент рекомендаций сделан на принципах открытости и общественного участия при любых изменениях в сети организаций допобразования. Ведомство подчеркивает, что решения об оптимизации, реорганизации или ликвидации таких учреждений должны приниматься с обязательным соблюдением норм федерального законодательства.

При этом Минпросвещения указало на необходимость неукоснительного соблюдения закона. В министерстве подчеркивают: любое решение региональных или муниципальных властей о реорганизации или ликвидации образовательной организации возможно только после получения положительного заключения специальной комиссии по оценке последствий такого шага. Кроме того, от властей на местах федеральные власти ждут максимальной открытости. Это означает, что процедуры формирования комиссий, их работа, а также принимаемые решения должны быть прозрачными. Граждане должны получать своевременную и полную информацию.

ИА «Орелград»