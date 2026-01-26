В Орле обсудят главного сатирика XIX века

«Бунинка» организует литературную гостиную к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина.

Орловская областная библиотека имени И.А. Бунина пригласила всех желающих присоединиться к литературной гостиной «Сатирик и мыслитель», которая откроет двери большого зала «Бунинки» в 12:00 27 января. Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, одного из наиболее известных отечественных авторов сатирических произведений второй половины XIX века, чья едкая сатира вызывала раздражение у власть предержащих.

«Михаил Салтыков-Щедрин был не просто писателем, но и мыслителем, чьи произведения пронизаны глубоким пониманием человеческой природы и общества, – пояснили в «Бунинке». – На протяжении многих лет он смело разоблачал пороки, лицемерие и несправедливость, за что его имя навсегда вписано в историю мировой литературы рядом с такими великими сатириками, как Ювенал, Рабле, Свифт и Диккенс. Приглашаем всех любителей литературы, студентов, преподавателей и всех, кто интересуется родной историей и культурой, присоединиться к нам на этом мероприятии».

Это не единственное мероприятие, которое областная библиотека подготовила в честь юбиляра. В ее стенах также открылись две тематические выставки, открытие для всех посетителей. Так, в отделе абонемента образовательных услуг работает книжная выставка «Сатиры смелой властелин». На ней представлены такие известные произведения Салтыкова-Щедрина, как «История одного города», «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина», а также литературно-критические статьи, посвященные жизни и творчеству писателя.

«Особенный интерес представляет книга «Салтыков-Щедрин» из серии «Жизнь замечательных людей», в которой показана история становления личности писателя и его творческий путь, – подсказали организаторы выставки. – Любителям литературы будут интересны литературно-критические произведения «Сатира Салтыкова-Щедрина» и «Смех Щедрина», в которых раскрывается своеобразие метода писателя, его сатирических образов, сюжетов, характерные черты его стиля».

А в зале периодики областной библиотеки работает выставка «Исследовать истину». Здесь экспонируются публикации таких изданий, как «Вопросы литературы», «Смена», «Новый мир», «Литературная газета», посвященные жизненному и творческому пути писателя. Статьи в изданиях «Литература в школе», «Русская литература» и др. дают методические рекомендации по изучению произведений писателя.

«Салтыков-Щедрин был популяризатором социально-сатирической сказки и стал первым, кто начал бичевать чиновничью бюрократию, – говорят в «Бунинке». – Писатель был отцом русского гротеска и создал бессмертные образы. Салтыков-Щедрин разоблачал в своих рассказах и повестях людские пороки, отношения между властью и народом, чиновническую преступность и самодурство, помещичью жестокость. Он не боялся ни гнева властей, ни реакции критики. Современному поколению Салтыков-Щедрин дорог как блестящий стилист, остроумный сатирик, писатель с неуемной фантазией, человек высокой части и несломленного достоинства».

ИА «Орелград»