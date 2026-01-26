В Орле назначен новый заммэра по ЖКХ

Должность занял Максим Барбашов.

Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что Барбашов занял должность заместителя мэра города Орла по вопросам ЖКХ и, по совместительству, начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Это произошло 24 января.

На этом посту Максим Барбашов сменил Сергея Филатова.

Будущий чиновник родился в 1986 году в Орловском районе. Затем окончил школу и Орловский государственный аграрный университет, а также «получил педагогическое образование». Кроме того, Барбашов защитил кандидатскую диссертацию (в сфере селекции и семеноводства).

Орловец трудился в научной сфере, затем – в органах местного самоуправления, пройдя путь до главы Платоновского сельского поселения. С 2021 года работает в Администрации Орла.

ИА «Орелград»