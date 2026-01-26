Орловчанка засудила ударившего ее мужчину

Суд обязал дебошира компенсировать причиненный моральный вред.

Любопытное гражданское дело о компенсации морального вреда рассмотрел Орловский районный суд. Иск подала местная жительница, которая пожаловалась на действия своего обидчика. В ходе рассмотрения дела было установлено, что инцидент произошел на территории поселка городского типа Знаменка Орловского муниципального округа. В ходе словесной перепалки ответчик перешел к физическим действиям и дважды ударил женщину тыльной частью ладони по лицу.

Как следует из информации пресс-службы суда, удары пришлись в область левого глаза. Тем самым ответчик причинил женщине физическую боль и нанес телесные повреждения в виде кровоподтека на нижнем веке левого глаза. Кроме того, удары были такими сильными, что женщина не удержалась на ногах и упала, получив дополнительные повреждение. В частности, у нее образовалась ссадина на левом локте.

«Вышеназванными действиями ответчика истцу были причинены физическая боль, нравственные и душевные страдания, – информирует пресс-служба Орловского районного суда. – Суд, оценив характер физических и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей истца, удовлетворил исковые требования истца, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Напомним, чуть ранее тот же суд рассмотрел в чем-то похожее гражданское дело по иску местного жителя о взыскании компенсации морального вреда. Истец заявил, что во дворе многоквартирного дома другой гражданин оскорбил его и унизил его честь и достоинство. Потерпевший обратился в компетентные органы, и «злодей» был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Затем потерпевший обратился в суд, потребовав взыскать со своего обидчика компенсацию морального вреда, и добился своего, так как суд признал факт причинения ему нравственных страданий.

ИА «Орелград»