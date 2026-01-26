В Орле в поликлинике №2 Орла у офтальмологов появилась «палитра»

26.1.2026

Теперь здесь есть диагностический набор на 266 оптических линз.

Также он включает в себя вспомогательные элементы.

Набор предназначен для детального обследования зрения при близорукости или дальнозоркости, астигматизме, а ткже возрастном снижении зрения вблизи. Линзы позволяют врачу подобрать именно те диоптрии, которые нужны конкретному пациенту.

Вспомогательные элементы помогают оценить бинокулярное зрение и совместную работу глаз, выявить скрытое косоглазие, а также уточнить характер нарушений.

Как отмечают в учреждении, набор особенно пригождается при сложном астигматизме, значительных отклонениях в диоптриях и при подборе очков для пациентов, которые ранее сталкивались с проблемами после операций по коррекции зрения.

«Для офтальмолога этот набор – как «палитра художника»», – отметили в поликлинике.

