Орловский губернатор попросился в «чат» к дорожникам

«Я буду видеть, что у нас происходит», – сказал Андрей Клычков.

Содержание улично-дорожной сети региона в зимний период обсудили 26 января на совещании в администрации Орловской области. Судя по докладу заместителя руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Николая Головко, работы идут в штатном режиме. Очищено дорог от снега – 402,3 млн кв. м, обочин – более 45 тыс. км, тротуаров – 120,4 тыс. кв. м. Задействовано 260 единиц техники, израсходовано 113 тыс. тонн пескосоляной смеси (46%). На содержание автодорог с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года выделено 957 млн рублей.

Для контроля работы «Дорожной службы» губернатор предложил совместить то, что идет в мониторинге, с результатом деятельности.

«Давайте создадим на зимний период некую большую группу (технологии позволяют это делать), чтобы мы с вами видели, начиная от дорог, заканчивая остановками, (пускай не ежедневно, но раз в три дня) картинку. Потому что с одной стороны доклад – «хорошо», а с другой – у меня есть другого мониторинг», – отметил Андрей Клычков.

Также губернатор обратил внимание на то, что планы формируются ежемесячно, в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом обращения граждан могут быть не исполнены из-за отсутствия финансирования. Однако жалоб и поручений изначально не поступит, если все выполнено в полном объеме.

«Это же очень простая закономерность, – отметил Андрей Клычков. – В рабочем порядке определимся, каким образом и я буду видеть, что у нас происходит. И тогда будем двигаться более активно», – заявил губернатор.

