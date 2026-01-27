Депутатам доложили о нарушениях при обустройстве «Мценской версты»

Народные избранники заслушали отчет КСП.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов. В частности, с докладом выступила аудитор Надежда Кутузова. Она доложила об итогах проверки результативности использования бюджетных средств, предоставленных бюджетам муниципальных образований.

«В своем выступлении аудитор обратила внимание, что в рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных бюджету городу Мценска в 2024 году на создание комфортной городской среды в рамках реализации проекта «Благоустройство ул. Ленина «Мценская верста», – сообщили в КСП.

Кроме того, деньги Мценску выделялись на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в частности, на ямочный ремонт дорог и на капитальный ремонт моста через суходол по улице Андрея Рева. «Проверкой установлены нарушения действующего законодательства в сфере закупок, которые послужили основанием для внесения представления», – подчеркнули в КСП.

Заказчиком работ по всем направлениям выступало управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Мценска. Благоустройство «Мценской версты» финансировалось в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». А капремонт моста и ямочный ремонт оплатили за счет средств Дорожного фонда Орловской области. Аудиторы отмечают, что в целом запланированный результат использования бюджетных средств был достигнут.

Но при использовании бюджетных средств были выявлены отдельные нарушения и недостатки. «Заказчиком произведена оплата растений по стоимости, превышающей их фактическую стоимость, что не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств», – следует, например, из отчета. Заказчик принял и оплатил работы ненадлежащего качества в рамках проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия.

Особо КСП обратила внимание на приемку и оплату работ, не выполненных подрядчиком: в рамках проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия; по устройству 10 колодцев на «Мценской версте»; по устройству двух колодцев в рамках капремонта моста через суходол по улице Рева.

В нарушение статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик изменил существенные условия контракта без оформления дополнительного соглашения. В нарушение статьи 94 того же закона заказчик принял и оплатил топиарные фигуры, фактически не установленные на объекте благоустройства «Мценская верста».

ИА “Орелград”