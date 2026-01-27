На Орловщине изъяли около 16 килограммов мефедрона

27.1.2026 | 12:40 Криминал, Новости

Нарколаборатория существовала на территории одного из садовых товариществ.

Фото: www.fsb.ru

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по нашей области, СНТ находится в Орловском муниципальном округе. Незаконное производство наркотиков велось в нежилом здании. Также здесь изъяли около 70 килограммов прекурсоров и реагентов и оборудование.

В производстве веществ, запрещённых к свободному обороту, подозревается 30-летний уроженец Орла. Мужчина задержан.

Ранее его объявили в международный розыск по подозрению в совершении других преступлений, связанных с наркотиками (228.1 УК, часть 3 статья 30, часть 5 — покушение на сбыт в особо крупном размере).

Новое дело возбужено следственным подразделением орловского УФСБ (по 228.1 УК, часть 5 – незаконное производство в особо крупном размере). Сообщается, что мужчина согласился с обвинением и дал признательные показания.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

