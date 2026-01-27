Интерес орловцев к агрегаторам ИИ вырос в десять раз

Орловцы стали активнее использовать агрегаторы нейросетей — платформы, где собрано много разных моделей ИИ.

Фото: Евгений Поторочин

По данным аналитики Yota, за прошлый год интерес к таким ресурсам вырос сразу в 10 раз. Пик использования пришёлся на октябрь прошлого года.

Агрегаторы ИИ позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, что заметно упрощает генерацию контента для работы, учёбы и творчества.

По данным Yota, наиболее востребованными площадками у жителей региона стали higgsfield.ai (57%), rugpt.io (13%) и ask.chadgpt.ru (10%).

Чаще всего такими сервисами пользуются мужчины: на них приходится 50% от всех пользователей, и они генерят около 70% трафика.

Самая активная возрастная группа — те, кому от 21 до 25 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают 38% контента. Вторая по активности категория — пользователи от 36 до 45 лет. А вот молодежь от 14 до 20 лет и старшее поколение (от 56 лет) пока редко заглядывают в такие сервисы — их доли составляют соответственно 4% и 8%.

Интерес к агрегаторам ИИ подтверждают и другие операторы. По данным МегаФона, в Орловской области наиболее популярными площадками стали rugpt.iogptunnel.ru и syntx.ai.

