На Орловщине хотят ввести второй «безалкогольный» день

27.1.2026 | 17:09 Закон и порядок, Новости

Запрет на продажу алкоголя могут распространить и на 1 сентября.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ранее стало известно, что в региональный парламент внесён соответствующий законопроект.

Как сообщил глава фракции КПРФ Иван Дынкович, коммунисты областного совета не только поддержали, но и расширили эту инициативу. Они внесли свой законопроект, который устанавливает два запрета — на 1 июня и на 1 сентября, Международный день детей и День знаний соответственно.

Также Дынкович указал, что в 2024 году фракция вносила такое предложение, которое касалось «некоторых праздничных дней» (возможно, тех же самых). Однако тогда партийная инициатива не встретила поддержки.

ИА «Орелград»


