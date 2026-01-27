На Орловщине могут запретить продавать алкоголь в День детей

Соответствующий законопроект внесён в Орловский областной Совет народных депутатов.

Документ внёс первый заместитель спикера регионального парламента Михаил Вдовин. Ранее с этой инициативой к депутатам обратился Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

Аналогичная норма уже установлена в ряде субъектов. Так, в 2024 году сообщалось, что 1 июня торговля алкоголем попала под запрет примерно в 40 регионах. Среди них — наши соседи по ЦФО: Белгородская, Курская, Липецкая области.

«Думаю, что коллеги по депутатскому корпусу поддержат данный проект закона», – написал Михаил Вдовин в своих соцсетях.

ИА «Орелград»