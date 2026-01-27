На Орловщине подвели итоги Года защитника Отечества

Торжественная церемония закрытия прошла в театре имени Тургенева.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, основная работа в рамках Года защитника Отечества делилась на два направления. Первое — это празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Второе — поддержка участников специальной военной операции.

«В порядок приведено 1475 мемориальных объектов, воинских захоронений и Вечных огней. В ходе поисковых работ найдены останки 313 красноармейцев… Удалось установить имена 11 советских воинов», – рассказал губернатор.

Также Клычков напомнил, что за весь период СВО Орловщина собрала и доставила на фронт около 10 тысяч тонн грузов. Это 70 автомобилей, около 100 мотоциклов, 400 генераторов, порядка 300 БПЛА, несколько тысяч кубометров пиломатериалов, бытовая техника, инструменты, лекарства и многое другое.

Кроме того, в рамках мероприятия были вручены награды Министерства обороны России, медали «За помощь в специальной военной операции» и «За заслуги в развитии добровольчества в Орловской области», награды областного совета, благодарности губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»