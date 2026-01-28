В Орловском округе коммунальщиков обязали избавить воду от мути и железа

Соответствующий иск в суд подало Управление Роспотребнадзора. Ответчиками стали МУП «Орловские тепловые сети» и МУП «Ресурс».

Жительница Орловского муниципального округа пожаловалась на некачественную воду в ее многоквартирном доме. Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования, которые подтвердили несоответствие санитарным нормам. Превышена мутность (норма — не более 1,5 мг/л, фактические показатели — от 2,81 до 15,3 мг/дм³), завышено содержание железа (норма — не более 0,3 мг/дм³, фактические показатели — от 1,11 до 2,81 мг/дм³), отмечен железистый запах (при норме не более 2 баллов — зафиксировано 3 балла). Нарушения выявлены в разных точках системы: в квартире, на вводе в дом, в котельной, в артезианской скважине (являющейся источником водоснабжения).

Роспотребнадзор потребовал обязать МУП «Орловские тепловые сети» в течение шести месяцев после вступления решения в силу привести качество воды в доме в соответствие с СанПиН (по мутности, запаху и содержанию железа). Обязать МУП «Ресурс» в течение шести месяцев провести водоподготовку на артезианской скважине, чтобы обеспечить качество питьевой воды в распределительной сети.

На основании представленных доказательств (экспертных заключений, протоколов лабораторных исследований) Орловский районный суд удовлетворил иск, поскольку ответчики не обеспечили надлежащее качество воды, не приняли эффективных мер для устранения нарушений. Несоответствие нормативам создает угрозу здоровью населения, отмечено в материалах.

Решение в окончательной форме изготовлено 25 декабря 2025 года. Название населенного пункта и адрес дома изъяты из опубликованного акта.

