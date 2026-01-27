Орловцы все реже ошибаются в налоговой отчетности

Количество недочетов за год снизилось почти на семь процентов.

В Орловской области за последний год количество так называемых невыясненных налоговых платежей сократилось на 6,41 процента, а общая сумма по таким платежам уменьшилась на 243,4 тысячи рублей. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России. Проще говоря, речь идет об ошибках, которые налогоплательщики допускают при заполнении налоговой отчетности. Достаточно неправильно указать хотя бы один из реквизитов, как платеж становится невыясненным.

«Чаще всего это неверное указание кода бюджетной классификации или кода ОКТМО при уплате неналоговых доходов, госпошлины и административных штрафов или неверное указание ИНН плательщика при уплате за третье лицо при перечислении Единого налогового платежа, – пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области. – Избежать ошибок при оформлении платежных документов поможет раздел сайта ФНС России «Реквизиты для заполнения отчетности», а также онлайн сервисы «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Тем временем в регионе набирает обороты очередная декларационная кампания, стартовавшая с начала года. Налоговики проводят широкую информационную работу, разъясняя жителям региона нюансы отчетности. Так, консультации на днях орловцам али в рамках работы мобильного офиса – налоговики пообщались с посетителями семейного МФЦ в Орле. Они напомнили, что отчитаться необходимо о доходах, полученных в 2025 году. Отчитаться следует не позднее 30 апреля текущего года. Для этого надо подать декларацию, заполненную по форме 3-НДФЛ.

Сделать это нужно, если в прошлом году была продана недвижимость, находившаяся в собственности меньше минимального срока владения и стоимостью больше миллиона рублей или другое имущество стоимостью более 250 тысяч рублей. Задекларировать надо дорогие подарки не от близких родственников, небольшие выигрыши в лотерею, доходы от имущества в аренду, доходы от зарубежных источников.

ИА “Орелград”