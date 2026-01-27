Скончался Почетный гражданин Орловской области Николай Кутузов

Коллеги выражают соболезнования родным и близким.

26 января скончался Николай Максимович Кутузов — «Почетный гражданин Орловской области». Ему было 84 года.

Николай Кутузов внес большой вклад в развитие Орловщины, поддержку ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи, подчеркнули в группе “Волонтёры Победы”.

Николай Кутузов начал трудовой путь в 1958 году. Работал ветеринарным врачом в Троснянской ветлечебнице, начальником управления сельского хозяйства Новосильского района, главой ветеринарной службы Орловской области, заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия региона. В 1999–2007 годах — начальник областного управления ветеринарии.

Параллельно строил политическую карьеру. С 1977 по 1983 год был председателем Дмитровского райисполкома, с 1983 по 1987 год — первым секретарем Дмитровского райкома КПСС. В 1985-1987 годах – первый секретарь Мценского горкома партии. В Орловском обкоме КПСС заведовал сельхозотделом с 1987 по 1991 год.

Имеет награды и звания: орден Трудового Красного Знамени (1973), орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За освоение Нечерноземья РСФСР», звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

ИА “Орелград”