Сегодня в Орле вспоминают о блокаде Ленинграда

Памятное мероприятие прошло в сквере Танкистов.

27 января – День воинской славы России. Сегодня исполняется 82 года со дня полного освобождения Ленинграда от 900-дневной блокады фашистов.

Сегодня в сквере Танкистов орловцы возложили цветы к мемориалу — в знак уважения к тем, кто участвовал в освобождении этого города, и пострадал от блокады.

Также памятные мероприятия проходят в школах и сузах.

Кроме того, накануне тематическая встреча состоялась в Центре патриотического воспитания «Патриот-57». Участники поискового объединения «Дороги войны» подготовили для старшеклассников театрализированную постановку о событиях тех лет.

ИА «Орелград»