Сегодня в Орле вспоминают о блокаде Ленинграда

27.1.2026 | 11:18 Новости, Общество

Памятное мероприятие прошло в сквере Танкистов.

vestiorel.ru

27 января – День воинской славы России. Сегодня исполняется 82 года со дня полного освобождения Ленинграда от 900-дневной блокады фашистов.

Сегодня в сквере Танкистов орловцы возложили цветы к мемориалу — в знак уважения к тем, кто участвовал в освобождении этого города, и пострадал от блокады.

Также памятные мероприятия проходят в школах и сузах.

Кроме того, накануне тематическая встреча состоялась в Центре патриотического воспитания «Патриот-57». Участники поискового объединения «Дороги войны» подготовили для старшеклассников театрализированную постановку о событиях тех лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU