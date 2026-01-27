В Орле впервые пройдёт отборочный тур чайного чемпионата

27.1.2026 | 11:35 Новости, Общество

Здесь можно будет продегустировать напиток бесплатно.

vk.com/orelfest57

31 января в библиотеке Бунина пройдёт отборочный тур Всероссийского чемпионата чайных мастеров — Tea Masters Cup. Мероприятие проводится в нашей области впервые.

Вход для зрителей бесплатный. Кроме того, все желающие смогут продегустировать чаи, предложенные организаторами.

Мастера будут соперничать в двух номинациях – «Искусство заваривания» и «Искусство дегустации».

Встреча начнётся в 11 часов в большом зале «Бунинки».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


