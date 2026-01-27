В Орле впервые пройдёт отборочный тур чайного чемпионата

Здесь можно будет продегустировать напиток бесплатно.
31 января в библиотеке Бунина пройдёт отборочный тур Всероссийского чемпионата чайных мастеров — Tea Masters Cup. Мероприятие проводится в нашей области впервые.
Вход для зрителей бесплатный. Кроме того, все желающие смогут продегустировать чаи, предложенные организаторами.
Мастера будут соперничать в двух номинациях – «Искусство заваривания» и «Искусство дегустации».
Встреча начнётся в 11 часов в большом зале «Бунинки».
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»