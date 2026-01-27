В Орловской области в учреждениях здравоохранения задерживают зарплату

Сотрудники не получили аванс в январе. Есть опасения, что расчета в этом месяце не будет.

Фото: ИА «Орелград»

С проблемой столкнулись работники СОЛ «Мечта», Орловской областной психиатрической больницы. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников. По словам нашего собеседника, ситуация осложняется тем, что в данных структурах финансирование идет за счет бюджета региона. (В то время как, например, поликлиники могут оказывать платные услуги, получать средства ОМС).

Напомним, в начале декабря 2025 года главврачам орловских медучреждений представили нового главу депздрава. Проблемный сектор возглавил Константин Бобраков.

